Эдгар Севикян прошёл медосмотр в «Ференцвароше»

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что игрок команды Эдгар Севикян прошёл медицинский осмотр в венгерском «Ференцвароше».

«Севикян сегодня прошёл медосмотр», — приводит слова Мелика-Гусейнова «РИА Новости». При этом генеральный директор нижегородцев уточнил, что руководство венгерского клуба активировало опцию выкупа в размере € 1,1 млн.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива» и испанского «Леванте». Армянский футболист летом 2022 года в качестве свободного агента перебрался в «Пари НН».

В нынешнем сезоне Эдгар сыграл за нижегородцев 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Кроме того, футболист в 2023 году стал вызываться в основную сборную Армении, за которую успел сыграть четыре матча.