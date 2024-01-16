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Моуринью четыре раза увольняли из команд после назначения Клоппа в «Ливерпуль»

Моуринью четыре раза увольняли из команд после назначения Клоппа в «Ливерпуль»
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Португальского специалиста Жозе Моуринью четыре раза увольняли из команд после назначения немецкого тренера Юргена Клоппа в «Ливерпуль» в октябре 2015 года.

С тех пор Моуринью увольняли из английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», а также португалец сегодня, 16 января, покинул итальянскую «Рому».

Напомним, на посту главного тренера «Ромы» Моуринью сменил бывший полузащитник «волков» Даниэле Де Росси. При этом на данный момент после 20 сыгранных матчей итальянской Серии А «Рома» набрала 29 очков и располагается на девятом месте.

Кроме того, под руководством Жозе Моуринью в сезоне-2021/2022 итальянская «Рома» выиграла Лигу конференций, а в сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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