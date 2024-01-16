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Лотар Маттеус выразил несогласие с победой Месси на премии The Best от ФИФА

Лотар Маттеус выразил несогласие с победой Месси на премии The Best от ФИФА
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Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал итог в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА. Напомним, вчера ,15 января на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси получил эту награду.

«Если судить по большим успехам, невозможно пройти мимо «Манчестер Сити» и Эрлинга Холанда. Он выиграл самые важные титулы с «Манчестер Сити», Его результативность была впечатляющей. Это должно иметь решающее значение при выборе лучшего и самого важного игрока — и это был Холанд», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА стал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Стоит отметить, что Месси набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

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