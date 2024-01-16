Нино присоединился к «Зениту» на сборе в Абу-Даби

Бразильский новичок «Зенита» Нино прибыл в расположение клуба на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби (ОАЭ). Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга опубликовала видео с прибытием футболиста в отель команды.

Напомним, 5 января, пресс-служба санкт-петербургского клуба официально объявила о переходе бразильского защитника Нино из «Флуминенсе». Контракт игрока с сине-бело-голубыми будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что «Зенит» заплатит за Нино в общей сложности € 6 млн: € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 1 млн заложен в сделку в виде бонусов.

Нино выступал за «Флуминенсе» с января 2020 года. За это время защитник провёл за клуб 239 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с командой Нино выиграл Кубок Либертадорес, обыграв в финале «Бока Хуниорс» (2:1 — ДВ). В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.