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«Черноморец» арендовал Зазвонкина у московского «Динамо»

«Черноморец» арендовал Зазвонкина у московского «Динамо»
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«Черноморец» арендовал российского футболиста Ивана Зазвонкина у московского «Динамо».

«Иван Зазвонкин переходит в «Черноморец» на правах аренды. Полузащитник будет выступать за новороссийскую команду до конца сезона-2023/2024. Соглашение не предусматривает право выкупа. Желаем удачи, Заза», — сообщает пресс-служба клуба.

Зазвонкин является воспитанником «Тюмени» и «Динамо». В нынешнем сезоне Иван успел сыграть лишь шесть минут за основную команду москвичей в Фонбет Кубке России, где отметился забитым мячом. Также Зазвонкин в этом сезоне выступал за «Динамо-2» в ЛЕОН Второй лиге, где принял участие в семи матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Рыночная стоимость игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 250 тыс.

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