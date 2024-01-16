Защитник «Тоттенхэма» Регилон будет арендован «Брентфордом»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон близок к переходу в «Брентфорд». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «пчёл» договаривается с лондонцами об аренде игрока обороны до конца нынешнего сезона. На данный момент сделка находится на завершающей стадии. Финальное решение останется за 27-летним футболистом.

В текущем сезоне Регилон выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Защитник принял участие в 12 матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость защитника, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее главный тренер «Брентфорда» Томас Франк заявил о нежелании расставаться с главной ударной силой команды — нападающим Айваном Тони.