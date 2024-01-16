Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В составе сборной Мавритании выступает футболист с никнеймом «AK.47»

В составе сборной Мавритании выступает футболист с никнеймом «AK.47»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Мавритании и «Аль-Джазиры» из ОАЭ Абубакар Камара выступает на Кубке африканских наций с никнеймом «AK.47».

Национальная команда Мавритании представила состав на 1-й матч группового этапа Кубка африканских наций со сборной Буркина-Фасо (0:1), где Камара был представлен под никнеймом «AK.47».

Фото: Пресс-служба сборной Мавритании

АК-47 – это Автомат Калашникова, который был изобретён российским конструктором Михаилом Калашниковым в 1947 году.

На данный момент после одного сыгранного матча групповой стадии КАН сборная Мавритании располагается на последнем, четвёртом месте с нулём очков. Лидером группы D является сборная Буркина-Фасо с тремя очками. Также по одному очку имеют национальные команды Алжира и Анголы, которые находятся на второй и третьей строчке соответственно.

Материалы по теме
«Зачем я здесь?» Онана был взбешён из-за своего отсутствия в заявке на матч КАН с Гвинеей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android