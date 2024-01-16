В составе сборной Мавритании выступает футболист с никнеймом «AK.47»

Нападающий сборной Мавритании и «Аль-Джазиры» из ОАЭ Абубакар Камара выступает на Кубке африканских наций с никнеймом «AK.47».

Национальная команда Мавритании представила состав на 1-й матч группового этапа Кубка африканских наций со сборной Буркина-Фасо (0:1), где Камара был представлен под никнеймом «AK.47».

Фото: Пресс-служба сборной Мавритании

АК-47 – это Автомат Калашникова, который был изобретён российским конструктором Михаилом Калашниковым в 1947 году.

На данный момент после одного сыгранного матча групповой стадии КАН сборная Мавритании располагается на последнем, четвёртом месте с нулём очков. Лидером группы D является сборная Буркина-Фасо с тремя очками. Также по одному очку имеют национальные команды Алжира и Анголы, которые находятся на второй и третьей строчке соответственно.