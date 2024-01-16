Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мали — ЮАР. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы не любим эту часть сезона». Камило — о первых днях сборов в составе «Ахмата»

«Мы не любим эту часть сезона». Камило — о первых днях сборов в составе «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник «Ахмата» Камило поделился впечатлениями от первых дней учебно-тренировочных сборов грозненской команды.

«Мне очень всё нравится, но я очень устал. Мы не любим эту часть сезона, конечно, но мы понимаем что это очень важно для начала чемпионата.

Отличия от сборов, которые я проходил с французскими и бразильскими командами? Основная разница в том, что во Франции и Бразилии чемпионат начинается немного раньше и, соответственно, подготовительный период короче, в остальном почти одно и тоже», — сказал Камило в интервью пресс-службе клуба, опубликованном в телеграм-канале.

24-летний бразилец, ранее выступавший за французский «Лион», в нынешнем сезоне сыграл за грозненский «Ахмат» 18 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент: «Ахмат» отклонил хорошее предложение не из России по Конате этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android