«Барселона» не хочет покупать опорника, каталонцы задействуют на этой позиции Кристенсена

«Барселона» в текущее трансферное окно не будет приобретать футболиста на позицию опорного полузащитника. Об этом Mundo Deportivo сообщил спортивный директор сине-гранатовых Деку.

По информации источника, тренерский штаб каталонцев хочет использовать в центре поля защитника Андреаса Кристенсена. Датчанина считают умным футболистом с хорошим пасом, способным читать игру и грамотно обращаться с мячом.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне Кристенсен принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение защитника с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Барселоны» расставаться с Кристенсеном.