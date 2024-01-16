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Систему VAR могут приостановить из-за суда с ФИФА

Систему VAR могут приостановить из-за суда с ФИФА
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Житель Мадрида Франсиско Лопес подал в суд на ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) из-за системы VAR.

«Система VAR была проектом под названием «Футбол XXI века», в нём записано всё в целом. Единственное, что они сделали сейчас — это дали ему другое имя. Разработка была сделана на основе моего проекта. Я зарегистрировал его в Общем реестре интеллектуальной собственности в 1999 году, а его последующее расширение было зарегистрировано в 2006 году.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В первый раз я отправил его в ФИФА в 1999 году, а затем каждый год до 2007 года. Я долгое время поддерживал постоянную связь с бывшим арбитром Хосе Марией Гарсией Арандой, правой рукой Вильяра в ФИФА и одним из руководителей судей ФИФА», — приводит слова Лопеса AS.

Сегодня, 16 января, суд Мадрида определит на слушании следует ли на данный момент прекратить использование системы VAR в футболе. При этом Лопес требует с организаций € 300 млн.

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