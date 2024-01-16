«Интер» окончательно договорился с Зелиньским о контракте

Миланский «Интер» согласовал личный контракт с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньским, сообщает Inter Xtra. Футболист перейдёт в стан «неррадзури» летом на правах свободного агента, единственное, чего не хватает, — это подписи игрока, что является лишь вопросом времени.

Ранее игрок сборной Польши отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Сообщалось, что неаполитанцы предложил Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон). Однако поляк своего решения не изменил.

Зелиньски находится в «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне хавбек появился на поле в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до конца июня 2024-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.