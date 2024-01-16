Новичок «Факела» Сенхаджи прокомментировал переход в команду

Новичок «Факела» Райан Сенхаджи прокомментировал переход в воронежскую команду.

«Я чувствую себя хорошо и воодушевлён тем, что начинаю играть в своей новой команде, в новых цветах, в новом клубе. Я знал о команде, потому что мой друг, Брахими, раньше играл здесь. Он объяснил мне некоторые вещи, рассказал про атмосферу города, клуба, болельщиков и вообще про всё.

Брахими сказал мне, что в этой команде была лучшая атмосфера в его жизни. Он уверен, что я покажу и сам увижу, что такое настоящий футбол с такой поддержкой. Это удивительно, невероятно, у него не было слов, чтобы объяснить, что это такое. Честно скажу, когда он подписал контракт, я смотрел каждую игру «Факела», а также следил за клубом.

«Факел» вперёд! (сказал Сенхаджи на русском языке, Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Сенхаджи пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне футболист сыграл за болгарский «Крумовград» 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. По информации интернет-портала Transfermarkt, Райан перебрался в «Факел» за € 100 тыс.