Мещеряков: состав «Локомотива» плюс-минус для того, чтобы биться за тройку

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мыслями о нынешнем составе железнодорожников. Отметим, что в текущее зимнее трансферное окно красно-зелёные ещё не совершили ни одного трансфера «на вход».

«У «Локомотива» не хватает опытного игрока в защите. Команда не может состоять только из молодых и подающих надежды. Должны быть «дядьки», у которых молодые могли бы учиться. В защите это должен быть не молчащий игрок, каким и был Ведран Чорлука. Он мог показать качества как по игре, тренировкам, так и по отношению к самому себе. В остальных линиях есть состав плюс-минус для того, чтобы биться за тройку», — приводит слова Мещерякова «РБ Спорт».

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», имеющий в своём активе 38 очков. В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.