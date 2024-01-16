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Серхи Роберто готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне» ещё на год

Серхи Роберто готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне» ещё на год
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Защитник испанской «Барселоны» Серхи Роберто готов пойти на понижение заработной платы, чтобы остаться в стане сине-гранатовых ещё на один год, сообщает журналист Аарон Домингес в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, воспитанник «Барселоны» уже сейчас получает самую маленькую зарплату в клубе, но при этом готов получать минимальную заработную плату в испанской Ла Лиге ради нового контракта.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Серхи всю свою карьеру провёл в стане каталонцев, за которых в общей сложности сыграл 361 матч во всех турнирах, где отметился 19 забитым и мячами и 41 голевой передачей. Кроме того, 31-летний футболист в составе сине-гранатовых два раза выиграл Лигу чемпионов, один раз — Суперкубок УЕФА, семь раз — Ла Лигу, шесть раз — Кубок Испании и пять раз — Суперкубок Испании.

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