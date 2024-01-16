Осимхен рассказал об отношениях с президентом «Наполи» Де Лаурентисом

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о своих отношениях с президентом неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Я доволен президентом. У меня с ним прекрасные отношения, это правда. Он всегда был рядом со мной с тех пор, как я приехал в «Наполи» в 2020 году, и у меня также отличные отношения с его семьёй. Для меня важно иметь хорошие отношения с владельцем команды. Между нами никогда не было никаких проблем.

То, что произошло (скандальные публикации про Осимхена на канале клуба в соцсетях. — Прим. «Чемпионата»), не имеет никакого отношения к моим отношениям с ним или его семьёй. Президент всегда поддерживал меня, даже за пределами поля. Я делал всё возможное, чтобы выиграть для него скудетто. Всегда важно иметь такие отношения с владельцем клуба», — приводит слова Осимхена сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «партенопейцев» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Недавно игрок продлил контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.