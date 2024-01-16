Дмитрий Чистяков рассказал, пошёл ли на понижение зарплаты ради аренды в «Сочи»

Центральный защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков рассказал, пошёл ли он на понижение зарплаты ради аренды в стане южан.

«Пошёл ли я на понижение зарплаты ради этой аренды? Не буду разглашать условия контракта. Если я в «Сочи», значит, меня всё полностью устраивает. Город красивый, хорошие стадион и команда. Сейчас самое главное выполнить задачу, которая стоит перед клубом», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Ранее спортивный журналист Иван Карпов сообщал, что Чистяков ради аренды в «Сочи» согласился на понижение заработной платы.

Напомним, 14 января официальный сайт «Сочи» сообщил, что защитник Дмитрий Чистяков перешёл в «Сочи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Отмечается, что трудовое соглашение футболиста с «Сочи» рассчитано до конца текущего сезона. За «Сочи» Чистяков будет выступать под вторым игровым номером.