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Нино: «Зенит» хорошо известен в Бразилии, хочу развиваться в европейском футболе

Нино: «Зенит» хорошо известен в Бразилии, хочу развиваться в европейском футболе
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Новый защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино заявил, что сине-бело-голубые известны в Бразилии.

«Я сосредоточен на возможности играть за «Зенит». Этот клуб уже хорошо известен в Бразилии за успехи бразильцев, которые были и до сих пор играют в нём. Это хорошая возможность познакомиться с новой культурой, я хочу развиваться в европейском футболе. Начинается новый этап в моей карьере, надеюсь, он будет успешным, как моя игра за «Флуминенсе», — приводит слова Нино Globo.

Нино выступал за «Флуминенсе» с января 2020 года. За это время защитник провёл за клуб 239 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с командой Нино выиграл Кубок Либертадорес, победив в финале «Бока Хуниорс» (2:1 — ДВ). В прошлом сезоне бразильский защитник провёл 55 матчей за «Флуминенсе» во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и двумя результативными передачами.

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