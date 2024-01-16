Защитник «Арсенала» близок к переходу в «Бешикташ»

Фланговый защитник «Арсенала» Седрик Суареш может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Сэми Мокбел в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бешикташ» всерьёз нацелен на подписание 32-летнего игрока обороны. Руководство турецкого клуба уже вступило в переговоры с представителями «канониров». Отмечается, что ход обсуждения потенциальной сделки протекает оперативно.

Суареш выступает за «Арсенал» с 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за «канониров» лишь два неполных матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

Ранее стало известно об интересе «Арсенала» к центральному защитнику «Эвертона» Джеррэду Брэнтуэйту.