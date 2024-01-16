Экс-игрок рассказал, как Моуринью выпустил его на поле, чтобы футболист получил призовые

Бывший футболист «Порту» Кандидо Коста рассказал, как главный тренер команды Жозе Моуринью выпустил его на поле в конце матча, чтобы футболист получил призовые.

«За две минуты до конца игры он зовёт меня выйти на поле. Он обнимает меня и говорит: «Это для молока для твоего маленького ребёнка. Ты хороший человек, ты этого заслуживаешь».

Я вышел и пошёл туда, куда он меня послал, я даже не дотронулся до мяча, и всё закончилось. Я получил призовые деньги за игру полностью. Это не сделало меня богаче, но я знал, что это было», — приводит слова Косты The Sun.

Кандидо пересекался с Моуринью в «Порту», за который Коста сыграл 52 матча во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами и одним голевыми пасом. Бывший футболист завершил карьеру летом 2015 года, поиграв ещё за девять других клубов.