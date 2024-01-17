Гол Рамоса помог «Севилье» обыграть «Хетафе» и выйти в 1/4 финала Кубка Испании

Во вторник, 16 января, состоялся матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Хетафе» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, Испания. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. Его автором стал защитник «Севильи» Серхио Рамос. На 23-й минуте хозяева сравняли счёт. Отличился полузащитник Хайме Мата. Спустя три минуты после начала второго тайма форвард Исаак Ромеро вновь вывел гостей вперёд. Третий гол «Севильи» в активе того же Ромеро. На 55-й минуте он оформил дубль.

Отметим, что «Севилья» стала первой командой, оформившей путёвку в четвертьфинал турнира.