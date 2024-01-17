Кьеллини получит должность в «Лос-Анджелес Гэлакси» — Романо

Экс-защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини на днях начнёт тренерскую карьеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Кьеллини получил в «Гэлакси» должность тренера по развитию игроков. В ближайшие несколько дней 39-летний специалист приступит к своим обязанностям.

Напомним, в середине декабря Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес Гэлакси».

Кьеллини завоёвывал с «Ювентусом» 20 трофеев (в том числе девять скудетто). Защитник также выиграл со сборной Италии чемпионат Европы-2020.