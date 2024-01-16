«Сантос» отверг предложение ЦСКА по 19-летнему полузащитнику Хиану

Бразильский «Сантос» отверг предложение московского ЦСКА по 19-летнему полузащитнику команды Хиану Карвалью, сообщает Diario do Peixe.

По информации источника, ЦСКА официально предложил «Сантосу» аренду Хиана до конца сезона с правом выкупа, однако бразильский клуб отказал, так как считают его ценным игроком и вскоре планирует пригласить с основной состав.

Хиан в нынешнем сезоне участвовал в молодёжном бразильском турнире «Копинья», где сыграл пять матчей, в которых отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. Карвалью находится в системе «Сантоса» с 11 лет и при этом имеет контракт с клубом до декабря 2025 года.

В 2023 году футболист был вызван в сборную Бразилии до 20 лет, где сыграл три матча в Кубке Бразилии, в которых забил один мяч.