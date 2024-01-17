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«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого сыграл вничью с Олимпийской сборной Китая

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого сыграл вничью с Олимпийской сборной Китая
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«Шанхай Шэньхуа» в первой игре под руководством российского тренера Леонида Слуцкого сыграл вничью с Олимпийской сборной Китая со счётом 1:1, сообщает аккаунт Le Foot Chinois в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Шанхай Шэньхуа» играл первый товарищеский матч на зимних сборах, где единственным голом в команде Слуцкого отметился нападающий Сефас Малеле.

Напомним, 27 декабря, «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего российского специалиста на должность главного тренера команды.

В следующем товарищеском матче китайская команда встретится с саудовским «Аль-Насром» (24 января), за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Затем «Шанхай Шэньхуа» примет участие в турнире Равноправия, где встретится с «Сантосом», «Зенитом» и «Аль-Духаилем».

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