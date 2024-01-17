Игрок «Оренбурга» Прохин назвал своего главного тренера в карьере

Защитник «Оренбурга» Данила Прохин, ранее выступавший за «Зенит», «Ростов» и «Сочи», назвал главного для себя тренера, с кем ему удалось поработать в карьере.

«Федотов — главный тренер в моей карьере на данный момент. Он дал мне шанс проявить себя в РПЛ. В карьере было много хороших тренеров, которые в меня верили и давали игровое время, но Владимир Валентинович — главный. Никогда не было, чтобы он сажал меня на скамейку за любую ошибку, он продолжал верить.

Сила Федотова в том, что он всегда может найти нужные слова. Например, в трудной ситуации во время матча может повысить голос и тем самым взбодрить команду. Когда все складывается хорошо, он не добавляет ничего лишнего, старается держать темп, и команда это чувствует. Федотов — хороший психолог.

На данный момент Владимир Федотов возглавляет ЦСКА. Прохин играл под руководством специалиста в «Сочи», который Федотов возглавлял с 2020 года по 2022 год. Под его руководством сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».

Напомним, Данила Прохин до 2021 года находился в системе санкт-петербургского «Зенита». В текущем сезоне 22-летний защитник провёл 15 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 2 млн.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков за 18 матчей.