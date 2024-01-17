Аллегри – о Влаховиче: я хочу, чтобы он делал больше на поле

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об игре форварда Душана Влаховича в матче с «Сассуоло» (3:0) в рамках 20 тура Серии А.

«Влахович поправляется. Когда он выходил против «Фрозиноне», у него были плохие полчаса, потому что он отчаянно хотел забить. Это был признак отсутствия зрелости, и я поговорил с ним.

Сегодня вечером он был намного спокойнее, меньше спорил с судьёй, но он должен продолжать работать, чтобы избежать подобных ошибок в будущем. Я хочу, чтобы он делал больше на поле, поскольку он может изменить ситуацию», – приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что в игре минувшего туре с «Сассуоло» сербский нападающий сделал дубль, а один из его голов стал победным для «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Душан Влахович сыграл за клуб во всех турнирах в 20 матчах, в которых отметился девятью голами и двумя голевыми передачами.

Радость болельщиков Сербии после гола Влаховича: