Агент Лунёва призвал наказать председателя «Зенита» Медведева за жест в адрес «Спартака»

Антон Смирнов, агент российского вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, отреагировал на неоднозначный жест председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александра Медведева. Напомним, Александр Медведев в диалоге с Клаудиньо обыграл известную оскорбительную кричалку футбольных болельщиков про московский «Спартак».

«Дай Александру Ивановичу ещё 100 возможностей повторить то же самое, но не под камеры, он это с удовольствием сделает. В этом у меня нет никаких сомнений. А следовательно никакого осознания ошибки при удалении видео в данном случае нет.

То, что говорит об этом Алаев, это цирк-шапито. Есть факт высказывания. Есть огромный резонанс. Есть репутационные издержки «Спартака» и его многомиллионной аудитории. А, соответственно, Медведев должен понести наказание через санкции комитета РФС по этике. Если этого не произойдёт, значит мы живём в абсолютно продажной футбольной экосистеме, где можно не нести никакой ответственности за явные грубейшие нарушения и провокационное поведение», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

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