Аллегри «опечален» увольнением Моуринью

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал увольнение из «Ромы» португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Я опечален этим. Италия теряет великого тренера, учитывая, что он сделал в своей карьере, в том числе как преуспел в «Роме». Со стороны уход кажется лёгким, но это не так. Жозе проделал отличную работу, и результаты это демонстрируют. Я желаю ему удачи в его будущих начинаниях.

А также желаю удачи Де Росси, который только начинает свою тренерскую карьеру, для него этот шаг будет испытанием», – приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что отношения Моуринью с президентом «Ромы» Дэном Фридкином ухудшились из-за результатов команды в нынешнем сезоне.

После 20 туров чемпионата Италии «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место.

Португальский специалист возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 под его руководством «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Фанаты «Ромы» прощаются с уволенным из клуба Моуринью: