Буффон рассказал, почему не покинул «Ювентус» после вылета команды в Серию В

Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему не покинул «Ювентус» после вылета туринского клуба в Серию В.

«Кому-то покажется, что остаться в «Ювентусе» в 28 лет, да ещё и в ранге чемпиона мира, это безумие. Но это был выбор чести, выбор, который представляет меня. Это моё кредо, мои жизненные ценности. Деньги для меня всегда были на последнем месте», — приводит слова Буффона Juvenews.Eu.

Напомним, 2 августа 2023 года Буффон объявил о завершении карьеры футболиста. Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, продлившегося два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл обратно в «Парму».

В составе туринского «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть раз — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.