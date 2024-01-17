Защитник «Ювентуса» высказался о желании выиграть чемпионство в этом сезоне

Бразильский центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал о желании выиграть чемпионат Италии после домашней победы над «Сассуоло» (3:0).

«Первый год адаптации был для меня непростым. В этом году чувствую себя более комфортно, у меня больше уверенности в себе и я хорошо тренируюсь как на поле, так и за его пределами. Я часто разговариваю с другими защитниками.

Мы действительно выступаем солиднее, чем в прошлом году. Ведь мы все хорошо тренируемся, мы знаем, что у нас есть качество впереди. Но в защите мы всегда должны быть осторожны, но разница компенсируется атакой.

В начале у нас было только четвёртое место, но теперь, когда мы в двух очках от «Интера», то почему бы не помечтать. Нам нужно продолжать, выигрывать игру за игрой и думать о завоевании скудетто», – приводит слова Бремера DAZN.

Напомним, после 20 туров Серии А «Ювентус» находится на втором месте, имея в активе 49 очков. Лидирует в чемпионате миланский «Интер» с 51 очком.

В нынешнем сезоне Бремер сыграл в 21 матче за клуб, в которых отметился одним забитым мячом.