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Metro: «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» £ 130 млн за трансфер Винисиуса

Metro: «Манчестер Юнайтед» готов предложить «Реалу» £ 130 млн за трансфер Винисиуса
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Нападающий мадриского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб.

Как сообщает Metro, бразильским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока £ 130 млн. Cам бразилец покинет мадридский «Реал» только в случае перехода французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в клуб.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провёл в составе «сливочных» 15 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Срок контракта с мадридским «Реалом» у бразильца истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.

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