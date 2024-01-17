«Вы вообще кто?» «Зенит» ответил в TikTok любительскому клубу из Нидерландов

В санкт-петербургском «Зените» ответили любительскому клубу «ВВ Вианен» из Нидерландов в TikTok. Пресс-служба нидерландской команды прокомментировала видео российского клуба в социальной сети.

«Вы вообще кто? Мы не можем найти вас даже в Google», — ответила пресс-служба санкт-петербургской команды.

«ВВ Вианен» — любительский футбольный клуб из Нидерландов, основанный 18 января 1983 года. Клуб стал известен в 2023 году после того, как его аккаунт в TikTok стал популярным и к июлю 2023 года у него уже было более 1,1 миллиона подписчиков.

Напомним, после завершения первой части нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков. Их опережает «Краснодар», заработавший 38 очков.

«Зенит» затроллил «Фламенго» в социальной сети: