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Камило: хотелось бы, чтобы в «Ахмат» приехал какой-нибудь бразильский новичок

Камило: хотелось бы, чтобы в «Ахмат» приехал какой-нибудь бразильский новичок
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Бразильский опорный полузащитник грозненского «Ахмата» Камило прокомментировал уход из клуба 21-летнего атакующего полузащитника Даниэла Жуниора.

«Не очень приятно то, что Даниэл Жуниор нас покидает. Да, я понимаю — адаптация у него была тяжёлая и он мало играл. Но тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы к нам приехал какой-нибудь бразильский новичок, который составил бы мне компанию», — рассказал Камило в интервью пресс-службе «Ахмата».

Ранее стало известно, что бразильский атакующий хавбек Даниэл Жуниор, выступавший за грозненский «Ахмат» на правах аренды из «Крузейро», покинул клуб и вернулся в Бразилию. После его отъезда в составе бело-зелёных остался один бразилец — 24-летний опорный полузащитник Камило.

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