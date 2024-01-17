Камило: хотелось бы, чтобы в «Ахмат» приехал какой-нибудь бразильский новичок

Бразильский опорный полузащитник грозненского «Ахмата» Камило прокомментировал уход из клуба 21-летнего атакующего полузащитника Даниэла Жуниора.

«Не очень приятно то, что Даниэл Жуниор нас покидает. Да, я понимаю — адаптация у него была тяжёлая и он мало играл. Но тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы к нам приехал какой-нибудь бразильский новичок, который составил бы мне компанию», — рассказал Камило в интервью пресс-службе «Ахмата».

Ранее стало известно, что бразильский атакующий хавбек Даниэл Жуниор, выступавший за грозненский «Ахмат» на правах аренды из «Крузейро», покинул клуб и вернулся в Бразилию. После его отъезда в составе бело-зелёных остался один бразилец — 24-летний опорный полузащитник Камило.