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«Урал» поздравил Свердловскую область с 90-летним юбилеем

«Урал» поздравил Свердловскую область с 90-летним юбилеем
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Екатеринбургский «Урал» в социальных сетях опубликовал поздравительное сообщение в адрес Свердловской области. Региону исполнилось 90 лет.

«Сегодня Свердловская область – как и всегда – опорный край державы. Один из флагманов Российской Федерации в самых разных сферах и отраслях: промышленности, науке, предпринимательстве, культуре и, конечно же, в спорте. ФК «Урал» гордится возможностью на высшем уровне представлять наш регион!

За 90 лет пройден большой путь, полный испытаний и достижений. Впереди – новые цели и задачи, которые обязательно будут выполнены и решены.

Поздравляем любимую Свердловскую область со славным юбилеем и желаем новых высот, успехов и рекордов!» — написано в заявлении клуба.

«Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 19 очков за 18 матчей.

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