Ари: если Сперцян уйдёт из «Краснодара», его заменит не менее талантливый воспитанник

Бывший нападающий «Краснодара» Ари высказался о возможном уходе из клуба Эдуарда Сперцяна. По мнению бразильца, Сперцяна нужно продавать при наличии хорошего предложения, а на его место придёт талантливый воспитанник из академии южного клуба.

«Краснодар» всегда грамотно работал с футболистами. Если будет хороший вариант, Сперцяна надо продавать и открыть место для нового молодого таланта. Уверен, что Сперцяна заменит не менее талантливый воспитанник.

Сам Эдуард готов к «Ювентусу». «Краснодар» воспитывает хороших футболистов, и каждый из них может дорасти до такого. Почти все игроки «Краснодара» могут быть готовы выступать в любой команде», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.