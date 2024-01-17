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Прокурор потребовал три месяца заключения для фанатов «Лиона» из-за нацистских приветствий

Прокурор потребовал три месяца заключения для фанатов «Лиона» из-за нацистских приветствий
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Во вторник, 16 января, в Марселе состоялся суд над двумя болельщиками «Лиона», совершившими правонарушения перед матчем с «Марселем» 29 октября 2023 года. Об этом сообщил RMC Sport.

Двух сторонников «Лиона» судили, в частности, за нацистские приветствия и расистские выкрики. Отмечается, что прокурор потребовал для обвиняемых три месяца тюремного заключения и три года запрета на посещение стадионов. Решение было отложено до 16 марта.

Эти инциденты на трибунах, учинённые болельщиками «Лиона», были лишь частью эксцессов, которые привели к переносу игры, которая в итоге прошла 6 декабря 2023 года. «Марсель» одержал победу со счётом 3:0.

Прокуратура Марселя возбудила ещё два судебных расследования после забрасывания камнями автобуса игроков «Лиона», во время которого был ранен тогдашний тренер клуба Фабио Гроссо.

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