Игроки «Зенита» поприветствовали новичка Нино. Видео

Футболисты «Зенита» поприветствовали бразильского защитника Нино в команде, организовав ему коридор перед тренировкой на сборе в Абу-Даби. Подобное видео опубликовала пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Зенита»

«Начинаем день с традиционного тоннеля для новичка команды. Будь как дома, Нино!» — написано в сообщении клуба.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе» 5 января. Контракт бразильца с санкт-петербургским клубом действует до конца сезона-2027/2028.

26-летний Нино выступал за «Флуминенсе» с января 2020 года. За это время защитник провёл за бразильский клуб 239 матчей, забил 13 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с командой Нино выиграл Кубок Либертадорес.