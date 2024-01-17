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«Торпедо» объявило о смене президента клуба

«Торпедо» объявило о смене президента клуба
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Московское «Торпедо» объявило о смене президента клуба. Новым президентом автозаводцев стал Александр Волнушкин, который ранее входил в наблюдательный совет «Химок». Он сменил на этом посту Ярослава Савина.

Фото: Соцсети «Торпедо»

Ранее в СМИ появлялась информация, что московскую команду после отставки Артёма Горлова возглавит Олег Кононов, а спортивным директором будет Дмитрий Рыскин. Перед «Торпедо» якобы будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.

Вчера «Торпедо» объявило об отставке главного тренера Артёма Горлова. О назначении нового тренера пока объявлено не было.

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