«Спартак» пожелал удачи Бонгонда на Кубке африканских наций

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал сообщение, адресованное нападающему красно-белых и сборной ДР Конго Тео Бонгонда.

«Для Тео Бонгонда сегодня стартует Кубок Африки! Желаем удачи нашему №77 в играх за сборную!» — написано в заявлении клуба.

Сегодня, 17 января, сборная ДР Конго в матче 1-го тура в группе F встретится с Замбией. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта (7).

Ранее 28-летний Тео Бонгонда провёл два матча за сборную ДР Конго в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. На его счету один забитый мяч.