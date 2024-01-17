Узбекский футбольный клуб «Пахтакор» выставили на продажу

Ташкентский футбольный клуб «Пахтакор» выставили на продажу, сообщает узбекское агентство по управлению госактивами. Отметим, что в настоящий момент 100% акций клуба принадлежит государству.

В числе требований к приобретению клуба и его использованию, в частности, относится сохранение и развитие деятельности «Пахтакора», вывод команды на международный уровень, сохранение и развитие деятельности академии, а также использование всех спортивных объектов, в том числе футбольного поля, находящихся на балансе футбольного клуба, исключительно для спортивной деятельности.

«Пахтакор» — один из самых известных клубов Узбекистана. 15 раз ташкентская команда становилась чемпионом страны, 13 раз выигрывала кубок.