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Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»

Жозе Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»
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Португальский тренер Жозе Моуринью, которого накануне уволили из «Ромы», в социальных сетях высказался об уходе из римского клуба.

«Пот, кровь, слёзы, радость, печаль, любовь, братья, история, сердце, вечность», — написал Моуринью.

Напомним, об увольнении португальца стало известно вчера, 16 января. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы. Под руководством португальского специалиста «Рома» суммарно провела 96 матчей. «Волки» одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 игр проиграли.

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