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«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе — Булма

«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе — Булма
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В «ПСЖ» смирились с потенциальным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщил журналист Абделла Булма в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Хотя Килиан Мбаппе ещё официально не сообщил о своём решении руководителям «ПСЖ», ожидается, что он не продолжит свою карьеру в клубе в следующем сезоне.

«ПСЖ» потребовалось время, чтобы представить себе жизнь без седьмого номера, и клуб спокойно справляется с этим.

С «Реалом» ещё ничего не подписано, но контакт с Ф. Пересом никогда не прерывался. Мадрид теперь ждёт зелёного света от парижан», — написал Булма.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

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