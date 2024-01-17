Ари: Жоаозиньо — чёрный русский, будет круто, если он вернётся

Бывший футболист ряда российских клубов Ари высказался о своём соотечественнике Жоаозиньо, который также имеет большой опыт игры в РПЛ.

«Мы с Жоаозиньо провели большую часть наших карьер в России. Я играл там 12 лет и считаю эту страну своим домом. Когда я думал закончить карьеру здесь, в Бразилии, я тут же думал: «Нет. Россия лучше, потому что там я играл 12 лет». Думаю, так думает и Жоаозиньо. Если у него будут интересные варианты, например, «Краснодар» или «Сочи», где он уже играл, это было бы круто! Он очень хорошо говорит по-русски — лучше, чем я. Жоаозиньо русский, чёрный русский! Если бы он вернулся, было бы очень круто», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.