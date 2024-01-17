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Антон Миранчук останется в «Локомотиве» до конца сезона

Антон Миранчук останется в «Локомотиве» до конца сезона
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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук принял решение провести остаток сезона в составе железнодорожников. Об этом «Чемпионату» сообщил агент футболиста Вадим Шпинёв.

Также представитель Миранчука отметил, что летом игрок примет решение о месте продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук дал согласие на переход в «Бешикташ». По информации источника, полузащитник не принял предложение железнодорожников по новому контракту. Соглашение Миранчука с «Локомотивом» заканчивается летом 2024 года.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 17 матчей, в которых забил два мяча и оформил три голевые передачи. Также на счету полузащитника семь игр, два гола и два ассиста в Фонбет Кубке России.

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