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Капелло высказался о назначении Де Росси на пост главного тренера «Ромы»

Капелло высказался о назначении Де Росси на пост главного тренера «Ромы»
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Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера «Ромы».

«Это большой скачок. Он возглавляет команду, которая испытывает трудности. В настоящее время в наличии всего 13 игроков, поэтому трудно сформировать конкурентоспособный состав, но, конечно, это отличная возможность для Де Росси.

Я тоже начинал со СПАЛа, так что у нас есть кое-что общее. Теперь начинается самое сложное: он должен мотивировать игроков и проникать в их сознание, доказывая, что они настоящая команда», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, «Рома» объявила о назначении на должность главного тренера Даниэле Де Росси вчера, 16 января. Ранее был уволен португальский специалист Жозе Моуринью.

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