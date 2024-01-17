Капелло высказался о назначении Де Росси на пост главного тренера «Ромы»

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал назначение Даниэле Де Росси на пост главного тренера «Ромы».

«Это большой скачок. Он возглавляет команду, которая испытывает трудности. В настоящее время в наличии всего 13 игроков, поэтому трудно сформировать конкурентоспособный состав, но, конечно, это отличная возможность для Де Росси.

Я тоже начинал со СПАЛа, так что у нас есть кое-что общее. Теперь начинается самое сложное: он должен мотивировать игроков и проникать в их сознание, доказывая, что они настоящая команда», — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, «Рома» объявила о назначении на должность главного тренера Даниэле Де Росси вчера, 16 января. Ранее был уволен португальский специалист Жозе Моуринью.