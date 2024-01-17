Экс-игрок «Торпедо» Васильев: с таким положением команды все перемены ожидаемые

Бывший футболист «Торпедо» Николай Васильев высказался о переменах в московском клубе. Накануне автозаводцы поменяли президента и главного тренера. Теперь команду тренирует Олег Кононов, а президентом клуба является Александр Волнушкин.

«С таким положением команды все перемены ожидаемые. Не понятно, что творится. Мы знали и догадывались. Ждём перемены, которые всегда влекут за собой лучшее. Будем надеяться и ожидать, что наша команда будет на верху. Надеемся только на хорошее», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появлялась информация, что перед «Торпедо» будет поставлена задача выйти в Российскую Премьер-Лигу к лету 2025 года. К зимнему перерыву текущего цикла «Торпедо» занимает лишь восьмое место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 20 матчах.