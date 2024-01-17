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Матеус Кунья сравнил матчи за «Атлетико» с играми в составе «Вулверхэмптона»

Матеус Кунья сравнил матчи за «Атлетико» с играми в составе «Вулверхэмптона»
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Бразильский нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья заявил, что хочет войти в историю английского клуба, сравнив матчи за «волков» с играми в составе мадридского «Атлетико».

«Многие болельщики говорили, что нам нужно победить, потому что это большое дерби (матч с «Брентфордом» в Кубке Англии, который «Вулверхэмптон» выиграл 3:2. — Прим. «Чемпионата»). Я играл в Бразилии, Аргентине, «Атлетико» Мадрид, а теперь я очень хочу играть за «Вулверхэмптон» и войти в историю этого клуба», — приводит слова Куньи официальный сайт «Вулверхэмптона».

Матеус присоединился к «волкам» в 2023 году. Действующий контракт бразильца с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 32 млн.

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