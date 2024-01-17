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Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем

Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о своём будущем и о возможном переходе в клуб не из Европы. Француз дал понять, что не хочет форсировать события, и вопрос о его будущем остаётся открытым.

«Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путём», — сказал Мбаппе в интервью GQ.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года. По данным СМИ, основным претендентом на Мбаппе является мадридский «Реал».

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