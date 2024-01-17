Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Твенте. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе: страсть к футболу проходит сквозь года

Килиан Мбаппе: страсть к футболу проходит сквозь года
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что страсть к футболу может длиться очень долго.

«Желание побеждать, раздвигать границы и совершать великие дела укоренились во мне. Думаю, я обязан этим образованию и той поддержке, которую я получил на поле и за его пределами. Мы склонны забывать об этом, но остаёмся вечными детьми, когда играем в футбол. Так что, конечно, уровень меняется, но что касается отношения к игре, то тут дело в том, что страсть к футболу проходит сквозь года», — приводит слова Мбаппе La Source Parisienne в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

Материалы по теме
«ПСЖ» готов к уходу Мбаппе — Булма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android