Килиан Мбаппе: страсть к футболу проходит сквозь года

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что страсть к футболу может длиться очень долго.

«Желание побеждать, раздвигать границы и совершать великие дела укоренились во мне. Думаю, я обязан этим образованию и той поддержке, которую я получил на поле и за его пределами. Мы склонны забывать об этом, но остаёмся вечными детьми, когда играем в футбол. Так что, конечно, уровень меняется, но что касается отношения к игре, то тут дело в том, что страсть к футболу проходит сквозь года», — приводит слова Мбаппе La Source Parisienne в социальной сети X (ранее Twitter).

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.