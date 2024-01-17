«Беспредел». Дзюба — о признании Месси лучшим футболистом года по версии ФИФА

Нападающий «Локомотива» Артёма Дзюба раскритиковал итоги номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА. Напомним, 15 января на церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023 эту награду получил форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

«За гранью моего понимания. У нас в чате всех ребят, которые увлекаются футболом, все были в шоке. На самом деле комментировать сложно. Дали прошлый за чемпионат мира – окей. А дальше что? Беспредел. Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Все призы теряют свою значимость», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Напомним, победу в номинации одержал Месси, при этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.