«Мы живём во времена чрезмерного потребления». Мбаппе — об ожиданиях от игроков

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе считает, что сейчас болельщики ждут очень многого от футболистов.

«Мы живём во времена чрезмерного потребления, когда проводится много матчей, когда люди очень многого ожидают от игроков. Я показал, что давление не оказывает на меня негативного воздействия, и я бы даже сказал, что оно мне необходимо, чтобы играть в футбол. Это то, что позволяет поддерживать уровень мастерства, необходимый для выступления на высшем уровне», — приводит слова Мбаппе GQ France.

В текущем сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провёл за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет € 180 млн. Контракт игрока с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.